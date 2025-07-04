UAEA Başkanı Grossi: İran ile Nükleer Denetimler İçin Görüşmeler Hayati

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'daki nükleer tesislerin denetlenmesi faaliyetlerinin en kısa sürede yeniden başlatılması için Tahran ile görüşmelerinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

İran'ın UAEA ile işbirliğini askıya almasının ardından Ajansın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre Grossi, konuya dair açıklama yaptı.

Grossi, UAEA'nın, İran'daki gözetim ve doğrulama faaliyetlerine en kısa sürede yeniden başlaması için Tahran ile bu süreci nasıl yürüteceklerine dair görüşme yapmalarının hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

UAEA'dan yapılan bir diğer açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışma boyunca İran'da kalan müfettişler, Viyana'da bulunan Ajans'ın merkezine döndü.

İran, UAEA ile işbirliğini askıya almıştı

İran, Grossi'yi İsrail ve ABD'nin ülke içindeki nükleer tesislere yönelik saldırılarını meşrulaştırmak ve İsrail adına casusluk yapmakla suçlamış, bundan sonra Grossi'nin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İran Meclisi, 25 Haziran'da UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını oylayarak kabul etmişti. Meclisten çıkarılan yasaları onay makamı olan Anayasayı Koruyucular Konseyi de 26 Haziran'da söz konusu yasayı onaylamıştı.

UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın imzasıyla 2 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.