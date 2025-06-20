UAEA Başkanı Grossi: İran'daki Nükleer Tesislere Yönelik Saldırılar Güvenliği Sarsıyor

- UAEA Başkanı Grossi: " İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılar, güvenliği ciddi şekilde bozmuştur"

"UAEA, kusursuz bir denetim mekanizmasıyla İran'da nükleer silah geliştirilmediğini garanti edebilir"

NEW YORK - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılar, güvenlik ve emniyeti ciddi şekilde bozmuştur. Şu ana kadar halkı etkileyecek bir radyolojik sızıntı olmamıştır, ancak gerçekleşme tehlikesi mevcuttur" dedi.

BMGK, İran'ın talebiyle ABD'nin New York şehrinde toplandı. UAEA Başkanı Rafael Grossi konseyde açıklamalarda bulundu. İsrail'in saldırıları sonrası İran'daki nükleer tesislerin ciddi hasar gördüğünü ve güvenlik riskinin arttığını belirten Grossi, "İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılar, güvenlik ve emniyeti ciddi şekilde bozmuştur. Şu ana kadar halkı etkileyecek bir radyolojik sızıntı olmamıştır, ancak gerçekleşme tehlikesi mevcuttur" dedi.

"Natanz'da elektrik altyapısı ve zenginleştirme tesisleri hedef alındı"

Grossi, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nde hem ana yakıt zenginleştirme hem de pilot yakıt zenginleştirme tesislerinin 13 Haziran'da saldırıya uğradığını aktardı. Elektrik altyapısının tamamen hedef alındığını belirtti. Grossi, "Tesis dışında radyasyon seviyesi normal, fakat içeride radyolojik ve kimyasal kirlenme gözlemlenmektedir. Alfa parçacıkları içeren uranyum türevleri solunursa ciddi risk oluşturabilir" şeklinde konuştu.

"İsfahan ve Arak'taki nükleer altyapılar da zarar gördü"

İsfahan Nükleer Tesisi'ne 14 Haziran'da düzenlenen saldırıda dört binanın zarar gördüğünü açıklayan Grossi, merkezi kimya laboratuvarı, uranyum dönüşüm tesisi ve reaktör yakıt üretim tesisinin vurulduğunu belirtti. Arak'taki ağır su reaktörünün de 19 Haziran'da vurulduğunu bildiren Rafael Grossi, reaktörün faal olmadığını ve nükleer madde içermediğini vurguladı. Grossi, aynı gün, Tahran Araştırma Merkezi'ndeki santrifüj üretim atölyesinin de hedef alındığını kaydetti.

"Buşehr Nükleer Santrali saldırıya uğrarsa felaket olur"

UAEA Başkanı Rafael Grossi, konuşmasının en kritik bölümünde İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'ne yönelik muhtemel bir saldırının çok ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Grossi, "Bu faal bir santral. Binlerce kilogram nükleer madde içeriyor. Reaktör binasına veya elektrik sağlayan hatlara isabet olması, erimeye ve çevreye yüksek düzeyde radyoaktivite salınımına yol açar. Bu durumda tahliye, barınma ve iyot alımı gerekebilir" uyarısında bulundu.

Denetimlerin önemi vurgulandı

Rafael Grossi, UAEA'nın İran'daki denetim faaliyetlerinin durmaması gerektiğini belirterek, denetçilerin güvenliğinin ev sahibi ülke tarafından sağlanmasının altını çizdi. Grossi, "İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirdiği uranyum stoklarının denetlenmesi, başka amaçlara yönlendirilmediğinden emin olunması açısından hayati önemdedir" dedi.

"Nükleer tesisler savaşın sisine gizlenmemeli"

UAEA Başkanı, nükleer tesislerle ilgili yanlış bilgi yayımının önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Dün Buşehr Santrali hakkında yanlış açıklama yapan bir İsrailli yetkilinin açıklaması geri çekildi. Bu, doğru ve tarafsız iletişimin önemini ortaya koymuştur" diye konuştu.

"Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması tehdit altına girebilir"

Rafael Grossi, nükleer krizden çıkış için diplomatik yolların halen açık olduğunu vurgulayarak, "UAEA, kusursuz bir denetim mekanizmasıyla İran'da nükleer silah geliştirilmediğini garanti edebilir. Bu, Orta Doğu'da uzun vadeli barışın temelini oluşturabilir. Bu fırsat kaçırılırsa, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması tehdit altına girebilir" ifadelerini kullandı.