UAEA Başkanı Grossi'den İran ile Görüşme Talebi

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşme talep etti. Grossi, bu adımın İran'ın nükleer programı üzerindeki sorunlara diplomatik bir çözüm getirebileceğini belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den görüşme talep ettiğini bildirdi.

Grossi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmasının ardından sosyal medya platformu X'teki hesabından açıklama yaptı.

İran'daki duruma ilişkin açıklamaları memnuniyetle karşıladığını belirten Grossi, UAEA ile işbirliğinin yeniden başlamasının, "başarılı bir anlaşmanın anahtarı" olduğunu vurguladı.

Grossi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye yazdığı mektupta, bu adımın İran'ın nükleer programı üzerindeki uzun süredir devam eden anlaşmazlığa diplomatik bir çözüm getirebileceğini belirttiğini ve kendisiyle yakında bir görüşme talebinde bulunduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
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