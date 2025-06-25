UAEA Başkanı Grossi'den İran Açıklamaları: NPT'ye Zarar Verir

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) ayrılabileceği yönündeki açıklamalar hakkında endişelerini dile getirerek, bunun NPT'ye zarar verebileceğini ve İran'ın uluslararası alanda izole olabileceğini belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İranlı yetkililerin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) ayrılabilecekleri yönündeki açıklamalarına dair, "Umarım böyle bir şey yaşanmaz, umarım böyle bir niyetleri yoktur. Bu NPT'ye zarar verebilir ve izolasyona kadar gidebilir." dedi.

Avusturya Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi UAEA Başkanı Grossi, Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Başbakan Yardımcısı Andreas Babler ve Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile ortak basın toplantısında konuştu.

İran'daki nükleer tesislerde UAEA denetimlerinin saldırılardan dolayı kesintiye uğradığını dile getiren Grossi, "UAEA müfettişlerinin İran'daki nükleer tesislere geri dönmesi şu anda en önemli önceliktir." diye konuştu.

Grossi, nükleer tesislerde molozların bulunduğunu, patlamamış mühimmatların da olabileceğini dolayısıyla bunun normal bir denetim olmadığını ifade etti.

İranlı yetkililerin NPT'den ayrılabilecekleri yönündeki açıklamalarına dair Grossi, "Umarım böyle bir şey yaşanmaz, umarım böyle bir niyetleri yoktur. bu NPT'ye zarar verebilir ve izolasyona kadar gidebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
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