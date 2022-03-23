U19 Milli Takımı, İskoçya'ya 2-1 yenildi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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U19 Milli Takımı, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur ilk maçında karşılaştığı İskoçya'ya 2-1 mağlup oldu.
U19 Milli Takımı, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur ilk maçında karşılaştığı İskoçya'ya 2-1 mağlup oldu.
Gyirmoti Stadion'da oynanan maçta Türkiye'nin golünü 66. dakikada Tuğbey Akgün atarken, İskoçya'nın gollerini 54 ve 70. (penaltıdan) dakikalarda Alex Lowry kaydetti. Millilerde Emin Bayram 53. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. U19 Milli Takımı Elit Tur'daki ikinci maçını 26 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de İsrail ile oynayacak.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel