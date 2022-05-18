U19 derbisinde kazanan Galatasaray - Haberler

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U19 derbisinde kazanan Galatasaray

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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U19 derbisinde kazanan Galatasaray

Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, U19 Elit Gelişim Ligi'nin 28. hafta maçında Fenerbahçe U19 ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, U19 Elit Gelişim Ligi'nin 28. hafta maçında Fenerbahçe U19 ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı.

U19 Elit Gelişim Ligi'nin 28. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini 32. dakikada Emirhan Kayar ve 39. dakikada Taha Aydınlı kaydetti. Sarı-lacivertlilerin tek golünü ise 74. dakikada Umut Yaşar Keçeci attı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Güncel, Haberler

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