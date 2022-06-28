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'U' dönüşü yapan TIR'a kamyonet çarptı; kaza anı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Semih Şahin - Güncel
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'U' dönüşü yapan TIR'a kamyonet çarptı; kaza anı kamerada

BURSA'da, kavşaktan 'U' dönüşü yapan TIR'a, karşı şeritten gelen kamyonet çarptı.

BURSA'da, kavşaktan 'U' dönüşü yapan TIR'a, karşı şeritten gelen kamyonet çarptı. Kamyonette sıkışan Mustafa B., itfaiye ekiplerince kurtarılırken, kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ç., yönetimindeki 47 DB 065 plakalı TIR'la kavşakta U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada Mehmet D. kontrolündeki 16 KG 460 plakalı kamyonet, dönüş için manevra yapan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki yolcu Mustafa B. sıkıştı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mustafa B., itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa B., tedbir amaçlı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, U dönüşü yapan TIR'a, kamyonetin çarptığı anlar yer aldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Güncel

İtfaiye Bursa Güncel Haberler

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