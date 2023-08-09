U dönüşü yapan araç ile ticari taksi çarpıştı: 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ticari taksi ile U dönüşü yapan hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen, cadde üzerinde seyir halindeki 41 T 4104 plakalı Hyundai marka ticari taksi, U dönüşü yapan 41 ALF 535 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç orta refüje çıkarak durabildi. Kazanın şiddetiyle 41 ALF 535 plakalı ticari taksi sürücüsü ve yolcu konumundaki 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.