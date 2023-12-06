U-14 Amatör Lig Maçında Teknik Direktörün Tokat Atmasıyla Kavga Çıktı

AVCILAR'da Yeşil Esenyurt Spor Kulübü ile Kafkas Kartalları Spor Kulübü arasında oynanan U-14 Amatör Lig maçı sırasında Kafkas Kartalları Teknik Direktörü Ahmet Turan'ın, karşı takım oyuncusu Efe Kızıl Ateş'e tokat atması nedeniyle kavga çıktı. Polis ekipleri kavgaya havaya ateş açarak müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Avcılar Atatürk Stadyumu'nda meydana geldi. İddiaya göre, dün saat 15.30'da Yeşil Esenyurt Spor Kulübü ile Kafkas Kartalları Spor Kulübü arasında oynanan U-14 Amatör Lig maçında Teknik Direktör Ahmet Turan'ın Yeşil Esenyurt Spor Kulübü'nde oynayan Efe Kızıl Ateş'e tokat atması nedeniyle kavga çıktı. Tribündekilerin de olaya dahil olmasıyla kavga büyüdü. Kavgaya polis ekipleri havaya ateş açarak müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklamaya yapan Yeşil Esenyurt Spor Kulübü Başkanı Hasan Demir, "Dün Avcılar Atatürk Olimpiyat Stadında U-14 maçımız vardı. Avcılar Kafkas Kartalları kulübüyle maçımız vardı. Maçın sonlarına doğru, Avcılar Kafkas Kartalları yöneticisi ve antrenörü oyundan sahadan atılmasına rağmen sahayı terk etmeyerek orada maçı izlemeye devam etti. Maçın sonlarına doğru bir pozisyonda bizim 10 numaralı bir oyuncumuza sahaya girerek tokat attı. Tokat atınca, tribünde oyuncularımızın aileleri de maçı izlemeye geliyor. Doğal olarak bunu gören aileler bir şekilde sahaya atladı. Sahaya atlayınca sahada bir kavga başladı. İki takım sporcularının olayla bağlantısı yok, burada kavgayı başlatan arkadaşımız bir yönetici, bir antrenör. Kendisine hiç yakıştıramadık. Bizim amacımız Esenyurt gibi kalabalık bir ilçede kulüp başkanlığı yapmak, amatör bir kulüp yönetmek çok zor. Bizim amacımız bu çocukları disiplinli ve ahlaklı yetiştirip bununla gurur duyacağımız bir yerde, nefsine yenik düşerek, kendi çocuğuna yapılmasını istemeyeceği birşeyi başkasının çocuğuna yaptı. Buna aileler tepki verince olay büyüdü. Saha içerisinde önlenemez bir kavga oldu. Polis arkadaşlar ayırmak için bayağı mücadele ettiler; birkaç el ateş ettiler. Bir şekilde bu olay büyüdü."şeklinde konuştu.