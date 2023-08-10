TZOB, Ömer Demir'in temsil yetkisi olmadığını açıkladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), kendisini İstanbul Ziraat Odası Başkanı olarak tanıtan Ömer Demir hakkında, "Adı geçen kişinin çiftçilerin anayasal meslek örgütü olan Ziraat Odaları ve TZOB ile ilgili bağı oda üyeliği ile sınırlı olup, bu manada kendisinin herhangi bir temsil yetkisi de bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

TZOB tarafından ulusal ve yerel televizyon kanalları aracılığı ile ya da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda kendisini "Başakşehir Ziraat Odası Başkanı", "İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanı" ve "İstanbul Ziraat Odası Başkanı" olarak tanıtan Ömer Demir ile ilgili açıklama yapıldı. Birlik teşkilat yapılanmasında İstanbul Ziraat Odası Başkanlığının bulunmadığı hatırlatılan açıklamada, Demir'in Ziraat Odaları İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na aday olduğu ancak seçilemediği kaydedildi. İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevini Silivri Ziraat Odası Başkanı'nın sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "Başakşehir Ziraat Odası Başkanlığından ise müfettiş raporu sonucunda Birlik Yönetim Kurulu kararı ile alınmıştır. Netice olarak yukarıda açıkladığımız nedenlerle hukuka aykırı olarak bir takım unvanlar kullanmak suretiyle kendisini 'çiftçi ve köylünün temsilcisi' olarak lanse eden Ömer Demir, şu anda sadece Başakşehir Ziraat Odası'nın üyesidir. Adı geçen kişinin çiftçilerin anayasal meslek örgütü olan Ziraat Odaları ve TZOB ile ilgili bağı oda üyeliği ile sınırlı olup, bu manada kendisinin herhangi bir temsil yetkisi de bulunmamaktadır" denildi. - ANKARA