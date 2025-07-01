TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Tarımda Son 30 Yılın En Büyük Felaketini Yaşadık

1) TZOB GENEL BAŞKANI BAYRAKTAR: TARIMDA SON 30 YILIN EN BÜYÜK FELAKETİNİ YAŞADIK (2)

BAYRAKTAR, ADANA'DA ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana'nın Yüreğir ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Bayraktar daha sonra Doğankent Mahallesi'nde basın açıklaması yaptı. Türkiye'de yaşanan iklim değişikliğinin, tarım sektörünü etkilemeye devam ettiğini aktaran Bayraktar, "Dolu, don, aşırı yağışlar ve kuraklık gibi pek çok doğal afet, üreticilerimize büyük zararlar verdi. Bu yıl afetlerin sona ermesini bekliyorduk; ancak ne yazık ki iklim olayları giderek şiddetini artırıyor. Çiftçimiz hangi tedbiri alırsa alsın, bu afetlere karşı yeterli koruma sağlayamıyor. Şu an 44'üncü vilayete geldim, daha önce 43 vilayeti bahçe bahçe gezdim. Gittiğim tüm bölgelerde ürünlerimiz ciddi zararlar gördü. Özellikle don felaketi, son 30 yılda görülmemiş bir düzeye ulaştı. Bazı bölgelerde hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü. Bu ısı değerlerini son 30 yılda hiç yaşamamıştık. Böylesine düşük sıcaklıklarda, alınabilecek tüm tedbirlere rağmen ürünleri korumak mümkün olmuyor. Bu nedenle, ülke genelinde 65 ilimiz don felaketinden olumsuz etkilendi. Adana ilimiz de şanssız illerimizden bir tanesi. 23 Şubat'ta yaşanan don felaketiyle karşı karşıya kaldı. Aşağı yukarı bütün ürünlerimiz zarar gördü. Nisan ayına geldiğimizde tekrar don felaketiyle karşı karşıya kaldı. Sadece meyve bahçelerimiz değil, hububat ürünlerimiz de zarar gördü" dedi.

'KURAKLIK BİZİ BEKLEYEN ÇOK BÜYÜK TEHLİKE'

Kuraklık tehlikesi ile ilgili konuşan Bayraktar, "Bizi bekleyen çok büyük kuraklık, çiftçilerimiz cazibe suyu bulamayınca yer altı sularına müracaat ettiler fakat yer altı suları da 200-300 metre aşağısında su bulamıyorlar. Yer altı suları da kurumaya başladı. Kuraklıkla ilgili tedbirleri mutlaka almamız lazım. Sularımızın yüzde 77'sini tarımda kullanıyoruz, muhakkak suretle sulama yatırımlarını bitirip cazibe suya kavuşturmamız lazım bu son derece önemlidir. Bütün çiftçilerimizi basınçlı sulama sistemine geçirmemiz gerekiyor. Tarım sektörü en fazla suyu kullanan olduğuna göre burada almamız gerekiyor" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZİ TARIMDA TUTMAMIZ LAZIM'

Genç nüfusun tarımsal sektörden uzaklaştığını ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bu ülkede eğer gıda güvenliğini sağlamak istiyorsak, sofralarımızda eksik bir şey olsun istemiyorsak herkesin, hepimizin çiftçimizin arkasında durması lazım. Yarın sofralarımızda üç öğün bir şeyler eksik olmaya başladığı zaman çiftçinin kıymetini anlamanın bir anlamı kalmaz. Giden çiftçi dönmüyor, çocuklarımız dönmüyor, gençlerimiz dönmüyor. Bakın, bu rakamı Cumhurbaşkanımıza da verdim, bakanlarımıza da verdim, buradan da tekrar söylüyorum. 18-32 yaş arasında genç nüfusumuz azalıyor, nüfusumuz yaşlanıyor. Çiftçilerin ortalama yaşı 59 oldu. Bu yaş kadınlarda 61, erkeklerde 58. Yani ortalama 59. Bu 2024 yılı rakamı, 2025'te belki bu 60 olur. Hadi kadın çiftçiler biraz destek veriyor da onlarla bu işi götürüyoruz, ama gençlerimizi muhakkak tarımda tutmamız lazım. Bu konuda bir teklifte bulunduk. Gençlerimizin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesini talep ettik. Olmazsa, şu an 8 bin TL destek alan gençlerimizin bir kısmı, sosyal güvenlik güvencesi olmadığı için tarım sektöründe kalamıyor. Oysa bu destekle birlikte sosyal güvence sağlanırsa, gençler üretmeye devam edebilir."