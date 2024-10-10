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TZOB Başkanı: Patates Talebine Müdahale Bekliyoruz

TZOB Başkanı: Patates Talebine Müdahale Bekliyoruz
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TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, patates üretiminde arzın yüzde 10 arttığını ve devletin müdahalesinin gerekli olduğunu ifade etti. Ayrıca, yer altı doğal soğuk hava depolarının Türkiye'deki patates tedarikinde kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Biz patatese bu sene bir müdahale bekliyoruz. Özellikle devletimizin patates ürününe bir müdahalesi fevkalade önemli. Çünkü arz yüzde 10 civarında arttı. Bu arzı karşılayabilecek şu an iç ve dış talep görünmüyor. Buna bir talep oluşturmak lazım dedi.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya ve beraberindeki heyet, Kavak beldesinde kayadan oyma yer altı doğal soğuk hava depolarında incelemelerde bulundu. Açıklamalarda bulunan Bayraktar, Bu depolar Türkiye'nin başka bir yerinde yok. Yaklaşık olarak 2 milyon ton civarında sadece bu bölgenin değil, değişik bölgelerde de üretilen patatesler buraya geliyor ve burada depolanıyor. Bu depolarda 2,8 derecede sıcaklık sağlanıyor. Yüzde 90-95 civarında da bağıl nem gerekiyor. Yine bu depolar yıl boyu bu nemi sağlıyor. 7-8 ay boyunca da bu depolardan Türkiye'nin patates tedariki ve ihtiyacı karşılanmış oluyor. Yani bu depo da olmasa hem tedarik noktasında hem pazarlama noktasında Türkiye gerçekten patates konusunda ciddi sıkıntılar yaşar. O bakımdan gerçekten de bu depoların bir nimet olduğunu kabul etmek lazım. Yıl boyunca rahatlıkla bu depolar sayesinde patateslerimizi tüketebiliyoruz. Tabii şunu da kabul etmek lazım. Aşağı yukarı Türkiye'de üretim 5-6 milyon ton. Bu sene 6,5 milyon ton civarında rekolte bekleniyor. Bu sene bu depolara çok daha fazla ihtiyacımız olduğu görülüyor diye konuştu.

'ARZ YÜZDE 10 CİVARINDA ARTTI'

Bayraktar, patateste bu yıl yüzde 10 dolayında bir arzın oluşmasının beklendiğine vurgu yaparak, Bu depoların yanında da biz patatese bu sene bir müdahale bekliyoruz. Özellikle devletimizin patates ürününe bir müdahalesi fevkalade önemli. Çünkü arz yüzde 10 civarında arttı. Bu arzı karşılayabilecek şu an iç ve dış talep görünmüyor. Buna bir talep oluşturmak lazım. Belediyelerimizin bu sene patates alımı yapması ve ihtiyacı olan insanlarımıza bu patatesi dağıtmasını çok önemsiyoruz. Bunun dışında tabii Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de bu sene devreye girerek geçmiş yıllarda olduğu gibi patates alımı yapması, bir talep yaratması piyasanın bir miktar daha yükselmesini sağlayacaktır. Üreticilerimizin bu manada buna ihtiyacı var çünkü bankalara borcu olan birçok üreticimiz var. Yani hem kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri hem de bankalara olan borçlarını ödeyebilmeleri açısından böyle bir müdahaleyi çok lüzumlu görüyoruz. İnşallah bunu da sağlarız, patates üreticilerimizin bu sıkıntılarını gidermiş oluruz ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE BU MESELEYİ ÇÖZMEK ZORUNDA'

Patatesin tarladaki fiyatı ile tüketiciye gelen fiyatı arasında farka değinen Bayraktar, şöyle konuştuBu Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi. Yaklaşık olarak 4 lira civarında üreticiye patates satıyoruz ama marketlere baktığımızda bu patatesler 14-15-18 lira. Ciddi bir makas olduğunu görüyoruz. Bir tarafta üretici maliyetin altında fiyatta ürünü satarken diğer tarafta tüketicimiz bunu ucuza yiyemiyor. Türkiye bu meseleyi çözmek zorunda. Toplantıda da söyledik. Özellikle bu bölgede kooperatifleşmeye çok ciddi ihtiyaç var. Örgütlenme olmayınca bu sorunları yaşıyoruz. 'Hal Kanunu'nun bir an önce değişmesi lazım ve hallerde üreticilerimize üretici örgütlerine öncelikli yer tahsis edilmesi fevkalade önemli. Bunları sağladığımızda, aracıları bir miktar devre dışı bıraktığımızda örgütler marifetiyle üreticinin malını alıp, pazarlayıp yine üreticimizin planlamasını örgütler marifetiyle yaptığımızda bu sorunu çok rahatlıkla aşarız.

Haber-Kamera Ahmet KORKMAZER NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şemsi Bayraktar Türkiye Ekonomi Güncel Tarım

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