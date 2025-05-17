TZOB Başkanı Bayraktar kuraklığın tarımsal üretime zararlarını inceledi

ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklığın tarımsal üretimde yol açtığı zararları yerinde tespit etmek üzere, inceleme turuna başladı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklığın tarımsal üretimde yol açtığı zararları yerinde görmek amacıyla, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde kuraklıktan etkilenen, arpa ve mercimek tarlalarında incelemelerde bulundu. Şanlıurfa'nın yanı sıra Batman, Mardin, Şırnak ve Diyarbakır'ı kapsayan incelemelerde bulunan Bayraktar, "Bölgede kuraklık bitkisel üretimde verim kaybına sebebiyet verecek derecede" dedi. Bayraktar açıklamasına şöyle devam etti:

"Doğal afetler ülkemizi fevkalade olumsuz etkiliyor, doğal afetlerin sayısı son yıllarda giderek artıyor, 2014 yılında 400 civarında olan doğal afet sayısı 2024 yılına geldiğimizde bin 257 sayısına ulaştı. 2025 yılına da yine doğal afetlerle başladık, bu sayı giderek artıyor. Tabii üretimi açık fabrikada yapıyoruz zaman zaman kuraklık, don, dolu, hortum, aşırı yağışlar gibi doğal afetler tarımsal üretime çok fazla zarar veriyor. Nisan ayında. 65 ilimizde don felaketiyle karşı karşıya kaldık, 22 vilayeti gezme imkanım oldu ve maalesef meyve bahçelerimiz. Don nedeniyle yandı ve bahçelerimiz çok büyük zarar gördü, üreticilerimiz zarar gördü. Üzülerek ifade ediyorum, bu bölgede de kuraklık bitkisel üretimde verim kaybına sebebiyet verecek ve kalitemizin de bir miktar bazı ürünlerde düşeceğini görüyoruz."

"Ne arpa kalmış ne buğday kalmış ne mercimek kalmış"

Ekim başından nisan sonuna kadar yağış rejimine bakıldığında bu Güneydoğu Anadolu bölgesinin yeterli yağış almadığına değinen TZOB Başkanı Bayraktar, "Ekim'den, Nisan sonuna kadar ki mayıs ayı geldi, mayıs ayının da ortalarına geldik, yine bu bölge yeterli yağışı almadı. Güneydoğu Anadolu bölgesi, buğday üretiminin tek başına yüzde 20'sini gerçekleştiriyor, arpa üretiminin yüzde 15'ini gerçekleştiriyor, Güneydoğu Anadolu bölgesi mercimek üretiminin yüzde 80'ini tek başına gerçekleştiriyor, fakat bu kuraklık buğday, arpa ve mercimek üretiminde maalesef arzu ettiğimiz üretim rakamlarının altına düşmemize vesile olacak, bundan büyük üzüntü duyuyoruz. Yine bu ürünlerde hem verimlilikte hem kalitede düşme bekliyoruz. Şanlıurfa ilimizdeyiz, Şanlıurfa ilimizde bu ürünlerde yani buğday üretiminde arpa üretiminde ve mercimek üretiminde çok önemli üretim merkezlerimizden bir tanesi. Oda başkanlarımızdan aldığımız bilgilere göre, bugün bu sahada da görüyoruz, kuru alanda buğday üretiminde, mercimek üretiminde ve arpa üretiminde yüzde 100'lere varan zarar var. Yani ne arpa kalmış ne buğday kalmış ne mercimek kalmış. Bu ürünlerde bütün Güneydoğu'da ciddi manada zarar var ve tarlalarımız yanmış görünüyor" diye konuştu.

"Gençlerimizi tarımda tutamıyoruz"

Üreticilerin bu zararla alakalı ve bu afetle alakalı da beklentileri olduğuna değinen Bayraktar, tarımda, nüfusun yaşlandığını kaydederek, "Tarımda nüfusumuz 59 geldi, seneye bu 60 olacak gençlerimizi tarımda tutamıyoruz. 18-32 yaş arası gençlerimiz bugün yüzde 5'ler mertebesinde. Gençleri tarımda tutmazsak bu ülkenin gıda güvenliğini sağlayamayız, bunu net olarak buradan ifade ediyorum. Bu afetler, Allah korusun birtakım göçlere neden olabilir, işte bu manada eğer bu bölgelerin göç vermesini istemiyorsak çiftçimize sahip çıkacağız. Bu afetlerde çiftçimiz devleti yanında görmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu üyelerimizle beraber, Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığımız ziyaretlerde bu afetlerle ilgili bilgi verdik ve gerekli yardımların yapılmasını da talep ettik. Don hadisesinde, üreticilerimizle alakalı birtakım yardımlar istedik aynı yardımları, kuraklık bölgesindeki üreticilerimiz için de istiyoruz. Yani üreticilerimizin böyle bir afette nakit yardımına ihtiyaçları var. Üreticilerimize nakit yardımı yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çiftçilerimiz destek istiyor"

Üreticilerin, bazı talepleri olduğunu, bunların da birlik tarafından hükümetten talep edildiğini belirten Bayraktar, "Şimdi bir defa çiftçilerimizin bizden talep ettiği desteklerin başında sulama ücretlerine yapılacak destek birinci sırada, yani çiftçilerimiz sulama ücretlerine destek istiyor. Enerji maliyetleri çok yükseldi, bizim yaptığımız tespitlere göre elektrik fiyatları son bir yılda en fazla artan girdi maliyetleri içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla elektrik pahalı su, pahalı sulamada ve elektrikte bizim çiftçilerimiz destek istiyor. Biz de bu destek taleplerini hükümetimize iletmiş oluyoruz. Elektrikte ve sulamada çiftçilerimize destek istiyoruz ki bu bölgede özellikle bu çok önemli, maliyetler içerisinde en önemli kalemlerden iki tanesi" açıklamasında bulundu.

"Asgari ücret arttıkça sosyal güvenlik primlerinizi artıyor"

Üreticilerin, Sosyal güvenlik primlerini ödemekte zorlandığına değinen Bayraktar, "Asgari ücret arttıkça sosyal güvenlik primlerinizi artıyor, 9 bin lira mertebesine geldi. Bu primleri ödeyemeyince Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan çıkıyorsunuz. Bugün 2021 yılında 1 milyon olan Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı çiftçi sayısı bugün 400 bin düştü. Dolayısıyla çiftçilerimize burada bir destek istiyoruz, sosyal güvenlik primlerinin bir miktar daha aşağı çekilmesini istiyoruz. Ayrıca gençlerimizi tanımda tutabilmek için gençlerimize pozitif ayrımcılık istiyoruz. Gençlerimizin sosyal güvenlik primlerinin Hazine tarafından karşılanmasını talep ediyoruz. Bu çok önemli çünkü eğer bu primler Hazine tarafından karşılanırsa hiç olmazsa gençlerimiz bu primleri devlet tarafından ödendiği için tarımda kalır. Tarlada üretimine devam eder, çünkü genç kalmadı, yaşlılarla da bu işi Allah razı olsun, kadınlarımız bize ciddi destek veriyor ve kadınlarımızla bu işi yürütüyoruz ama bu yaşlı nüfusla bu işi nereye kadar götüreceğiz? İnşallah, bu destekleri alırız, üreticimizin alanda kalmasını sağlarız" şeklinde konuştu.