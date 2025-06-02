TZOB Başkanı Bayraktar: "Afet sayısı ve şiddeti her geçen yıl artıyor"

AKSARAY - Aksaray'da yaşanan dolu ve sel felaketini yerinde incelemek üzere Aksaray'a gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, afetlerin her geçen yıl şiddetini artırarak devam ettiğini söyledi.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, sel ve dolu afetinin vurduğu Aksaray'a geldi. Şehir genelinde sel ve doludan zarar gören tarım arazilerinde inceleme yapan Bayraktar burada yaptığı açıklamada doğal afetlerin her geçen yıl etkisini artırarak devam ettiğini belirterek, "Ülkemizde yaşadığımız doğal afetler tarımsal üretime olumsuz etki yapıyor. Mevsimsel kaymalar yaşamaya başladık. Maalesef kışın sonbaharı yaşadık, gerekli yağışları alamadık. İlkbaharda da kışı yaşadık. Özellikle Nisan ayında meydana gelen kar yağışı ve arkasından yaşadığımız don hadisesi Türkiye'de 65 ilimizde özellikle meyvelerimize çok zarar verdi. Yine bu bölge de zarar gördü. Aksaray da bu don felaketinden zarar gördü. Birçok meyvemiz yüzde 50 ile yüzde 100 oranında zarar gördü. Sadece don felaketi değil zaman zaman yaşadığımız kuraklık afeti, sel, hortum, aşırı yağışlar, aşırı rüzgar tarım sektöründe bitkisel üretime zarar verdi. Afet aslında bu bölgede perşembe günü başlamış. Pazar günü de öğle saatlerinde ilk dolu yağışı gerçekleşmiş ve 3 bin 500 dekarlık alanı etkilemiş. Özellikle hububat ve patates ürünleri zarar görmüş. 2. dolu afeti yine pazar günü saat 17.00 sıralarında gerçekleşmiş. Bu afet de Sultanhanı bölgesinde gerçekleşmiş ve 45-50 bin dekarlık alanı etkilemiş. Çok fazla ürünümüze de zarar vermiş. Arpa, buğday, yonca, şeker pancarı ve mısır üretimi olumsuz etkilenmiş" dedi.

Bayraktar, son yıllarda afetlerin hızlı bir şekilde artmaya başladığına değinerek, "2014 yılında 500 olan afet sayısı 2024 yılında bin 257'ye çıktı. 2025 yılına geldik, afet sayısı artarak devam ediyor. Ama çok daha önemli olan, işte bugün de burada gördüğümüz gibi, afetin şiddeti artıyor. Bizi asıl etkileyen bu. Afetten zarar gören üreticilerimize de muhakkak yardım yapılması gerekiyor. Şimdi zaten dolu afeti ile ilgili Tarım Bakanlığımızın bir çalışması var. Bir nakit yardımı inşallah yapılacak. Maliyetler üzerinden bir çalışma yapılıyor. Çiftçilerimizin borçlarına da bir yapılandırma istiyoruz" diye konuştu.

"Gençlerimize özellikle pozitif ayrımcılık istiyoruz"

Tarım nüfusunun yaşlandığını belirten Bayraktar, "Tarımda yaşımız 59'a geldi. Nüfus yaşlanıyor. Gençlerimiz yaklaşık yüzde 5'lere kadar düştü. Gençlerimizi tutamıyoruz. Gençlerimizi tarımda tutamazsak ülkemizin gıda güvenliği tehlikeye girer. Böyle bir tehdide karşı bizim şimdiden tedbir almamız lazım. Gençlerimize özellikle pozitif ayrımcılık istiyoruz" şeklinde konuştu.

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile şehir genelindeki sel ve doludan zarar gören tarım arazilerini gezen Bayraktar, çiftçilerle de görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.