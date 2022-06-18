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TYT sınavına geç kalanlar kapıdan döndü

İhlas Haber Ajansı - Caner Sönmez - Güncel
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TYT sınavına geç kalanlar kapıdan döndü Kimisi koşarak son anda girdi, kimisi saniyelerle girişi kaçırdı YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavına geç kalanlar kapıdan döndü.

TYT sınavına geç kalanlar kapıdan döndü

Kimisi koşarak son anda girdi, kimisi saniyelerle girişi kaçırdı

İSTANBUL - YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavına geç kalanlar kapıdan döndü. Kimisi koşarak geldiği okul kapısından son anda içeri girmeyi başarırken kimisi ise saniyelerle gecikince kapıda kaldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testiiçin adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00'da son buldu. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda sınava girecek olan bir aday, bahçe kapısını açarak içeri girdi. Hemen arkasından gelen bir aday da onu takip etti. Sınav merkezinin kapısından içeri girmek isteyen adayları güvenlik görevlileri dışarı çıkardı. Bir başka kadın aday da sınavın başladığı saat olan 10.15'e kadar süre olduğunu düşünerek geç kaldığını dile getirdi. Kadın aday da sınava giremeden geri döndü.

İstanbul Esenyurt ve Esenler'de de birçok öğrenci son anda sınava yetişmeyi başardı. Bazı öğrenciler koşarak geldiği okul kapısından içeri girmeyi başarırken bazı adaylar ise adeta saniyelerle ge4cikince kapıda kaldı.

Öte yandan okul önlerinde bekleyen bazı aileler de sınavda ter döken çocukları için Kuran-i Kerim okuyarak dualar etti.

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Güncel

İstanbul TYT Güncel Haberler

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