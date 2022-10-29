Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tyrannosaurus Rex İskeleti Singapur'da Sergileniyor

Güncel Haberler

Tyrannosaurus Rex İskeleti Singapur'da Sergileniyor

SİNGAPUR, 29 Ekim (Xinhua) -- Singapur'da Victoria Tiyatro ve Konser Salonu'nda sergilenen Tyrannosaurus Rex iskeleti, dev fosili görmek isteyen binlerce ziyaretçinin ilgi odağı oldu.

Tyrannosaurus Rex İskeleti Singapur'da SergileniyorSingapur'da Victoria Tiyatro ve Konser Salonu'nda sergilenen Shen adındaki Tyrannosaurus Rex iskeletini inceleyen ziyaretçiler, 28 Ekim 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

SİNGAPUR, 29 Ekim (Xinhua) -- Singapur'da Victoria Tiyatro ve Konser Salonu'nda sergilenen Tyrannosaurus Rex iskeleti, dev fosili görmek isteyen binlerce ziyaretçinin ilgi odağı oldu.

"Shen" adı verilen dinozor, 12,2 metre uzunluğa, 4,6 metre boya ve 1,400 kilogram ağırlığa sahip.

İskelet, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde açık artırmaya çıkarılmadan önce hafta sonu boyunca Singapur'da sergilenecek.

Tyrannosaurus Rex İskeleti Singapur'da SergileniyorSingapur'da Victoria Tiyatro ve Konser Salonu'nda sergilenen Shen adındaki Tyrannosaurus Rex iskeletini inceleyen bir ziyaretçi, 28 Ekim 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Tyrannosaurus Rex İskeleti Singapur'da SergileniyorSingapur'da Victoria Tiyatro ve Konser Salonu'nda sergilenen Shen adındaki Tyrannosaurus Rex iskeletini inceleyen ziyaretçiler, 28 Ekim 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Tyrannosaurus Rex İskeleti Singapur'da SergileniyorSingapur'da Victoria Tiyatro ve Konser Salonu'nda sergilenen Shen adındaki Tyrannosaurus Rex iskeletini inceleyen ziyaretçiler, 28 Ekim 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Singapur Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title