Tyrannosaurus Rex İskeleti Singapur'da Sergileniyor Güncel Haberler SİNGAPUR, 29 Ekim (Xinhua) -- Singapur'da Victoria Tiyatro ve Konser Salonu'nda sergilenen Tyrannosaurus Rex iskeleti, dev fosili görmek isteyen binlerce ziyaretçinin ilgi odağı oldu. Singapur'da Victoria Tiyatro ve Konser Salonu'nda sergilenen Shen adındaki Tyrannosaurus Rex iskeletini inceleyen ziyaretçiler, 28 Ekim 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua) SİNGAPUR, 29 Ekim (Xinhua) -- Singapur'da Victoria Tiyatro ve Konser Salonu'nda sergilenen Tyrannosaurus Rex iskeleti, dev fosili görmek isteyen binlerce ziyaretçinin ilgi odağı oldu. "Shen" adı verilen dinozor, 12,2 metre uzunluğa, 4,6 metre boya ve 1,400 kilogram ağırlığa sahip. İskelet, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde açık artırmaya çıkarılmadan önce hafta sonu boyunca Singapur'da sergilenecek. Singapur'da Victoria Tiyatro ve Konser Salonu'nda sergilenen Shen adındaki Tyrannosaurus Rex iskeletini inceleyen bir ziyaretçi, 28 Ekim 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua) Singapur'da Victoria Tiyatro ve Konser Salonu'nda sergilenen Shen adındaki Tyrannosaurus Rex iskeletini inceleyen ziyaretçiler, 28 Ekim 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua) Singapur'da Victoria Tiyatro ve Konser Salonu'nda sergilenen Shen adındaki Tyrannosaurus Rex iskeletini inceleyen ziyaretçiler, 28 Ekim 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Singapur Güncel Haberler

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