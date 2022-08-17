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Twitter kullanan kadına 34 yıl hapis cezası

Twitter kullanan kadına 34 yıl hapis cezası

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Suudi Arabistan'da doktora öğrencisi Salma al-Shehab, Twitter hesabı bulunduğu, muhalifleri ve aktivistleri takip edip paylaşımlarda bulunarak "bir internet sitesini kamuoyunda kargaşaya yol açmak, sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" için kullandığı gerekçesiyle 34 yıl hapis...

Suudi Arabistan'da doktora öğrencisi Salma al-Shehab, Twitter hesabı bulunduğu, muhalifleri ve aktivistleri takip edip paylaşımlarda bulunarak "bir internet sitesini kamuoyunda kargaşaya yol açmak, sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" için kullandığı gerekçesiyle 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de Leeds Üniversitesinde doktora öğrencisi olan ve tatil için ülkesi Suudi Arabistan'a dönen Salma al-Shehab, Ocak 2021'de tutuklandı. Evli ve iki çocuk annesi al-Shehab, ilk önce özel bir terör mahkemesi tarafından Twitter hesabı bulunduğu, "bir internet sitesini kamuoyunda kargaşaya yol açmak, sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" için kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz mahkemesi ise geçtiğimiz pazartesi günü cezayı arttırarak al-Shehab'ı 34 yıl hapse mahkum etti ve 34 yıl da seyahat yasağı getirdi.

Salma al-Shebab, Twitter hesabından Suudi Arabistan'da kadın hakları çağrısında bulunuyordu. Muhalif eylemcilerinin paylaşımlarını retweetleyen doktora öğrencisi, tutuklu eylemcilerin serbest bırakılması çağrısı da yapmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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