Twitter, Keşfet'i tamamen değiştiriyor: İşte yeni tasarım

Pandeminin başında popülaritesi artan TikTok, zamanla rakiplerini etkileyen bir platform haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Instagram, ana sayfayı güncelleyerek TikTok ile birebir aynı olan tam ekran formatına geçtiğini duyurdu ve sınırlı sayıda kullanıcıyla test etmeye başladı.

Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter da benzer bir karar aldı. Popüler tweetlerin yer aldığı Keşfet bölümünü yenileyen sosyal medya şirketi, eski sürümdeki COVID-19, Haberler, Spor ve Eğlence sekmelerini kaldırdı. Artık sadece Trendler (Trending) ve Sizin İçin (For You) olmak üzere iki sekmeden oluşuyor.

Twitter, yeni Keşfet bölümünü Aralık ayında Hindistan'da kullanıma sunmuştu. Şimdi ise daha fazla kullanıcıyla test edilmeye başlandı. Sosyal medya danışmanı Matt Navarra, TikTok'un arayüzüyle birebir aynı olan "Sizin İçin" sekmesinin nasıl çalıştığını gösteren bir video yayınladı.

Keşfet butonuna dokunulduğunda doğrudan "Trendler" karşınıza çıkıyor. Bu bölümde, ilgi alanınıza göre kişiselleştirilmiş tweetleri görmeyi seçebilirsiniz. Aynı zamanda platformda o an için popüler olan trend topic tweetleri görecek şekilde de ayarlayabilirsiniz.

Sayfayı sağa kaydırdığınızda ise "Sizin İçin" bölümü açılıyor. Burada isminden de anlaşılacağı üzere Twitter'ın sizin seveceğinizi düşündüğü tweetler ve videolar yer alıyor. Tıpkı TikTok'ta ve Instagram'ın test ettiği yeni arayüzde olduğu gibi, Twitter'da da parmağınızı yukarı kaydırarak gönderiler arası geçiş yapabiliyorsunuz.

Matt Navarra, paylaşımında "Twitter'ım artık TikTok" yorumunu yaparken; şirket ise yenilenen Keşfet bölümüyle ilgili şunları söyledi:

Gevşemenizi, yeni ilgi alanları keşfetmenizi ve neler olduğunu görmenizi kolaylaştırmak için yenilenmiş, daha kişisel bir Keşfet sayfasını test etmeye devam ediyoruz.

My Twitter is now TikTok ?? pic.twitter.com/mOULom2Mi7 — Matt Navarra (@MattNavarra) May 6, 2022

Twitter'ın yeni Keşfet sekmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da yazmayı unutmayın.

