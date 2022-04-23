Twitter, iklim değişikliğine ilişkin bilimle çelişen reklamları yasaklıyor - Haberler

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Twitter, iklim değişikliğine ilişkin bilimle çelişen reklamları yasaklıyor

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Twitter, iklim değişikliğine ilişkin bilimle çelişen reklamları yasaklıyor

Sosyal medya şirketi Twitter, iklim değişikliği konusunda bilimsel mutabakatı reddeden reklamlara izin vermeyeceğini duyurdu.

Sosyal medya şirketi Twitter, iklim değişikliği konusunda bilimsel mutabakatı reddeden reklamlara izin vermeyeceğini duyurdu.

Şirket, yeni politikası hakkındaki açıklamada, "Reklamlar, iklim krizi hakkındaki önemli söylemlerden uzaklaşmamalı." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, Twitter'ın ilerleyen aylarda, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) de dahil olmak üzere, kullanıcılarının katıldığı iklim görüşmelerinde "güvenilir kaynak" sağlama noktasındaki planlaması hakkında daha fazla bilgi sağlayacağı belirtildi.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

İklim Değişikliği, Twitter, Medya, Güncel, Haberler

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