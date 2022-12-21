Twitter dosyaları 8: Pentagon hesaplarına Twitter koruması

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın şirket eski yönetiminin uygulamalarına yönelik yaptığı sekizinci ifşaatında, Twitter'ın ABD ordusunun talebi üzerine Orta Doğu'daki psikolojik harp operasyonları hesaplarına dahili koruma sağladığı ve bunlara onaylı hesap (mavi tik) özelliği verdiği ortaya çıktı.

Musk, yaklaşık iki haftadır Twitter Dosyaları adıyla sürdürdüğü ifşaatların 8'incisini Intercept haber sitesinin muhabiri Lee Fang üzerinden yaptı.

Fang, Twitter hesabından yaptığı paylaşım dizisinde, Twitter ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasında CENTCOM'un psikolojik harekatlarının parçası olan hesapların şikayet gibi durumlara karşı koruma listesine (beyaz liste) alınmasını ve bu hesaplara onaylı hesap işareti verilmesine ilişkin yazışmaları ifşa etti.

Twitter yöneticilerinin yıllarca şirketin platformunda hükümet destekli gizli propaganda kampanyalarını tespit etmek ve engellemek için çaba sarf ettiğini iddia ettiğini ancak perde arkasında, şirketin ABD ordusunun talebi üzerine bazı psikolojik harekat hesaplarını beyaz listeye alarak dahili koruma sağladığını yazan Fang, CENTCOM'un, Yemen, Suriye, Irak, Kuveyt ve Orta Doğu'nun genelinde insanların fikirlerini şekillendirmek için üretilen içerikleri yaymak için Twitter'ın korumaya aldığı bu hesapları kullandığını kaydetti.

Fang, CENTCOM'un önce bu hesaplarla doğrudan bağlantısını kamuya açık bir şekilde gösterdiğini ancak zamanla taktik değiştirerek bu hesaplarla ilişkisini gizlemeye başladığını aktardı.

Bunun platformu doğrudan suistimal etme anlamına gelen bir hareket olduğu halde Twitter'ın bu hesaplara hiçbir şekilde müdahale etmediğini belirten Fang, Twitter ile ABD ordusu ilişkisinin 5 yıl öncesine gittiğini yazdı.

Fang'ın paylaştığı CENTCOM'da görevli Nathaniel Kahler'a ait, 26 Temmuz 2017 tarihli yazışmada, Kahler şirketin kamu politikası ekibinden bir yetkiliye "ABD'in belirli mesajları daha güçlü yaymak için kullandığı" bir Arapça hesap listesini ileterek bunlardan birine "onaylı hesap işareti" verilmesini ve diğer hesaplara ise "beyaz liste" olarak bilinen şikayet ve siber müdahalelere karşı koruma sağlaması talebinde bulunuyor.

Kahler, Twitter yetkilisine "Hashtag'leri endekslemeyen bazı hesaplarımız var - belki de bot olarak işaretlendiler. Bunlardan birkaçı gerçek bir takipçi kitlesi oluşturdu ve şimdi bunları kurtarmayı umuyoruz." diye yazdı.

CENTCOM görevlisi, gerekirse CENTCOM ve Özel Kuvvetler Komutanlığından ek evrak getirebileceğini iletti.

Fang, o dönemde Twitter'ın DEAŞ ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren diğer terör örgütleriyle ilgili kötü niyetli faaliyetleri tespit etmeyi amaçlayan genişletilmiş bir kötüye kullanım tespit sistemi oluşturduğunu ve bunun dolaylı bir sonucu olarak ABD ordusu tarafından kontrol edilen ve terör yanlısı gruplarla sık sık angaje olan hesapların otomatik olarak "spam" olarak işaretlendiğini kaydetti.

Fang, Kahler'in o yazışmadan sonra aynı gün ilettiği bir e-mailde 52 hesabı içeren bir tablo gönderdiğini, Yemen'deki ABD dron saldırılarıyla ilgili açıklamaları yaymak için kullanılan "@yemencurrent" hesabı da dahil olmak üzere altı hesap için öncelikli hizmet istediğini belirtti.

O sırada askıya alınmış olan "@yemencurrent" hesabının ABD dron saldırılarının "doğru" olduğunu ve sivilleri değil teröristleri öldürdüğünü vurguladığını ifade eden Fang, paylaşımında, listedeki diğer hesapların, Suriye'de ABD destekli YPG/PKK terör örgütünün tanıtımına ve Irak'ta İran karşıtı mesajlara odaklandığına yer verdi.

Fang, başka bir hesabın ise hesap Kuveyt'teki yasal konuları gündeme taşıdığını paylaştı.

CENTCOM'un Yemen'de "@dala2el" adlı hesabı Suriye rejimine yönelik paylaşımlarda kullanmaya başladığı sırada, komutanlığın talebi üzerine Twitter'ın bu hesaplara daha önce uygulanmamış bir koruma ve muafiyet etiketi eklediğini ifşa eden Fang, böylece bu hesaplara spam veya kötüye kullanıma karşı bot hesaplara uygulanan askıya alma veya görünürlüğünü azaltmaya yarayan bir otomasyona karşı koruma sağlandığını ifade etti.

Fang, CENTCOM bağlantılı hesapların genellikle ABD'nin Orta Doğu'daki faaliyetlerini destekleyen ve İran karşıtı karalama kampanyalarına katıldığını yazdı.

Pentagon'un bu geniş faaliyetinden Twitter'ın üst yönetiminin de haberdar olduğunu belirten Fang, Twitter'dan Lisa Roman adlı bir yetkilinin bir Pentagon yetkilisine gönderdiği e-maili paylaştı.

Paylaşımda, Twitter yetkilisi Pentagon yetkilisine, bir tablo göndererek bu tabloda yer alan hesapların ABD ordusu ile ilişkisini teyit edemediklerini ve bu hesaplar için teyit talebinde bulunduğunu yazdı.

Fang, bu hesapların birçoğunun mayıs ayına kadar paylaşımlarına devam ettiğini belirtti.

Ağustos ayında Stanford Internet Gözlem Merkezinin çalışmasında ABD'nin psikolojik harekat için Facebook, Twitter ve Telegram'da kullandığı ve çarpıtılmış profil fotoğrafları ile dezenformasyon yapan Pentagon ilişkili hesaplardan bazılarının Twitter'ın koruma sağladığı hesaplar olduğunu yazan Fang, Twitter'ın daha sonra bu hesapları askıya alarak şov yaptığı görüşünü paylaştı.

150'den fazla hesap askıya alınmıştı

Twitter ve Facebook ağustos ayında ABD lehine uluslararası alanda dezenformasyon yapan bir ağa ait olduğu belirlenen 150'den fazla hesabı askıya aldığını açıklamıştı.

Pentagon'un Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, askeri bilgi operasyonları yürüten tüm birimlerin faaliyetlerine ilişkin inceleme başlatmıştı.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Facebook ve Twitter'ın kapatılan hesaplarla ilgili Pentagon'a herhangi bir bilgi vermediğini iddia etmişti.

Psikolojik harp faaliyetleri olarak da "askeri bilgi destek operasyonlarını" yürüten birimlerin iş yapma biçimlerinin gözden geçirileceğini söyleyen Ryder, psikolojik harp faaliyetlerinin ABD ordusunun halkla ilişkiler birimince yürütülmediğini, bunun ordu içerisinde ve dışarıdan istihdam ettiği birimler tarafından yürütüldüğünü anlatmıştı.

Ryder, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Daha önce psikolojik operasyonlar olarak bilinen askeri bilgi destek operasyonları, Savunma Bakanlığının elindeki bir kabiliyet. En az savaşın kendisi kadar eski bir harp unsurudur. Bu operasyonları uluslararası önceliklerimiz bağlamında devreye sokarız. Burada bunların ABD yasalarına uygun ve Savunma Bakanlığı politikalarına uygun bir şekilde yürütüldüğünü ve bunun temini için denetlemek mekanizmasının olduğunu vurgulamalıyım."

Twitter Dosyaları

Elon Musk son iki haftadır, Twitter'in kurum içi belgelerini araştıran ve Twitter'da paylaşan bir grup gazetecinin ifşalarını destekliyor.

Twitter'in yeni yöneticisi ve bağımsız gazetecilerin "Twitter Dosyaları" olarak adlandırılan bu tweet dizileri, Twitter'ın eski yönetiminin, siyasi görüşleri nedeniyle muhafazakarları kasıtlı olarak susturduğunu kanıtlama çabası olarak değerlendiriliyor.

Elon Musk'ın retweet yaptığı bağımsız gazeteci Michael Shellenberger dün Twitter Dosyaları 7. Kısım'da, FBI San Francisco Özel Ajanı Elvis Chan'ın, Twitter yöneticileri üzerinde baskı kurarak ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden dosyası başta olmak üzere bazı konularda yönlendirme yapmaya çalıştığı şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu.

Musk, daha önce, Twitter'ın genel danışman yardımcısı ve eski FBI genel danışmanı James Baker'ı "kamu diyaloğu için önemli olan bilgilerin bastırılmasındaki olası rolü" konusundaki endişelerini gerekçe göstererek görevden almıştı.