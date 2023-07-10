Twitter'dan Threads platformu nedeniyle Meta aleyhine dava tehdidi
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Twitter'ın, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta Platforms'u bugün kullanıma sunduğu Twitter benzeri yeni platformu Threads nedeniyle dava etmekle tehdit ettiği bildirildi.
Twitter'ın, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta Platforms'u bugün kullanıma sunduğu Twitter benzeri yeni platformu Threads nedeniyle dava etmekle tehdit ettiği bildirildi
Sizce Threads, Twitter'ın sonunu mu getirecek?— Haberler.com (@Haberler) July 6, 2023
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel