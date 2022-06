Twitter'da karakter sınırı kalkıyor! Ama sandığınız gibi değil

Twitter artık 280 karakter sınırını aşan tweet'ler oluşturmaya ve yayınlanmış tweet'leri düzenlemeye izin verecek. Twitter Notes isimli yeni özellik sayesinde kullanıcılar, sosyal medya ağında çok daha kapsamlı tweet'ler oluşturabilecek. İşte Twitter'ın sınırları kaldıran yeni özelliği.

Twitter Notes ile tweet düzenlemek artık mümkün

Daha önce 'Article' adıyla sızdırılan kapsamlı tweet paylaşma özelliği nihayet Twitter tarafından doğrulandı. Notes adındaki yenilik; platformda fotoğraf, GIF, gömülü tweet ve video içeren paylaşımlar yapmayı mümkün kılacak.

Notes'un karakter sınırını kaldırmasının haricinde dikkat çeken bir diğer özelliği ise yayınlanmış tweet'lerin düzenlenmesine izin vermesi olacak. Uzun süredir tartışma konusu haline gelen tweet düzenleme yeteneği, Notes ile platformda test edilmiş olacak.

Yaklaşık beş yıl önce Twitter, maksimum karakter sınırını 140 karakterden 280 karaktere yükseltti. Ancak sosyal medya platformu, tartışma kültürünü teşvik etmek istediğini söyleyerek bu sınır üzerinde düzenlemeler yapacağını belirtti.

TechCrunch'ın haberine göre yeni özellik, kullanıcılara platformda daha uzun içerik yayınlama, başkalarının paylaşabileceği veya kaydedebileceği fotoğraf ve videolarla makaleler oluşturma imkanı veriyor. Paylaşılan tweet'i güncelleme fırsatı sunması da dikkat çeken bir diğer nokta.

Yazarlar; çalışmalarını paylaşmak, fark edilmek, okunmak ve sohbet etmek için Twitter'a güvendiler. Notes ile amaç, bu eksik parçayı doldurmak ve yazarların ne tür olursa olsun arzuladıkları başarıyı bulmalarına yardımcı olmaktır.

Since 2015, this has been the home of @revue. Starting today, @revue is now a part of @TwitterWrite. pic.twitter.com/BanKBm1726 — Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022

ABD, Kanada ve İngiltere'deki bazı kullanıcılar arasında test edilecek yeni özellik, insanların sosyal ağı kullanma şeklini değiştirmesi için yakında tüm kullanıcılara açılabilir. Şirketin daha önce Twitter Article isimli benzer bir özellik üzerinde çalıştığını da göz ardı etmeyelim.

