Twitch dolandırıcılarına operasyon! 18 kişi gözaltına alındı - Haberler

İSTANBUL (Shiftdelete) - Türkiye'de Twitch operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Platformun geçtiğimiz yıl hacklenmesiyle ortaya çıkan veriler kapsamında BIT para birimi üzerinden haksız kazanç elde eden kişiler tespit edilmiş, bu yılın başlarında 11 ilde 44 şüpheliye eş zamanlı olarak ilk operasyon düzenlenmişti.

Bir süre önce Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı yeni bir operasyon düzenlendiği öğrenildi. Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. İşte ayrıntılar…

Twitch operasyonlarında yeni gözaltılar geldi

HaberTürk'ün haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Twitch üzerinden kredi kartları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları ve para akladıkları gerekçesiyle İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı yeni bir operasyon düzenledi.

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İstanbul merkezli Eskişehir, Balıkesir, Adana, İzmir, Çanakkale, Kırşehir ve Ankara illerinde tespit edilen adreslere şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde baskın yapıldı. Operasyon sonucunda 18 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü duyuruldu.

Twitch operasyonlarının ilki 4 Ocak'ta yapıldı. Bu kapsamda Türkiye genelinde 11 ilde başkalarına ait kart bilgileri kullanılarak satın alınan BIT paraları aracılığıyla haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 44 şüpheliye operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 40'ı gözaltına alındı.

Geçtiğimiz yıl Twitch'in hacklenmesiyle ortaya çıkan verilerden birisi de yayıncıların kazançları oldu. Bu raporda platformda anlık izlenmesi 100'ü geçmeyen yayınların binlerce dolar kazandığı ortaya çıktı. Yayıncıların ve izleyicilerin iddialarına göre Twitch, haksız kazanca karşı gerekeni yapmıyor ve bu durum işini emek vererek yapanları mağdur ediyor. Konuyla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

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