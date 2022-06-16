Twitch canlı yayınımız ile sizlerle buluştuk

Her hafta gerçekleştirdiğimiz Twitch canlı yayınının yeni bölümünde SDN editörü Yağmur Yıldırım ve Furkan Karaca ile takipçilerimizle sohbet edip oyun oynadık.

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Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Twitch canlı yayınına bu hafta da devam ediyoruz. 16 Haziran Perşembe saat 18: 30'da başlayacağımız canlı yayınımızda ile sizlerle buluşacağız. Ayrıca pazar günleri yayınladığımız haftalık bültenimize abone olarak bilim ve teknoloji alanında kaçırdığınız haberlere göz atabilirsiniz.

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Teknoloji hakkında sohbet ettiğimiz, oyun oynayarak izleyicilerimizle güzel vakit geçirdiğimiz Twitch canlı yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hem sohbet ederek hem de son günlerin en popüler oyunlarına göz atarak keyifli bir canlı yayında sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

Canlı yayınlarımızda SDN ofisi ekibimize soru sorabilir, merak ettiğiniz konular hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca canlı yayınlarımızda görmek istediğiniz konseptler hakkında da öneride bulunabilirsiniz.

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