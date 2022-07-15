Federasyonlar ve kulüplerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve kulüpler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve kulüpler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı. TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: GURURUMUZ VE ONURUMUZ OLAN ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız" sözleriyle şehitlerimizi andığı mesajı şöyle: "15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan FETÖ mensupları, vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini, bağımsızlığımızı ve demokrasimizi hedef alan hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu ihanet karşısında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir araya gelen yüce milletimiz; sokaklara, meydanlara inerek şanlı mücadelesi ve duruşu ile dünyaya kahramanlık ve demokrasi dersi vermiştir. 251 demokrasi şehidimizin kanıyla yazılan bu destan, milletimizin özgürlüğünün simgesi olarak daima hatırlanacaktır. ve futbol ailesi olarak bizler; gururumuz ve onurumuz olan şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle 15 Temmuz'un altıncı yılında, hain darbe girişimini ve terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum. Milletimize, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü miras bırakan şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize sağlıklı ve huzurlu uzun bir ömür diliyorum." TBF BAŞKANI TÜRKOĞLU: VATANLARI İÇİN CAN VERMİŞ AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE ANIYOR, GAZİLERİMİZE SAYGILARIMI SUNUYORUM Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun mesajı şu şekilde: "Bundan 6 yıl önce ülkemiz, alçakça bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmasına rağmen; milli iradeye ve Cumhuriyet'e sonuna kadar bağlı olduğunu tüm dünyaya gösterdi. 15 Temmuz 2016, hafızalarımıza milletimizin hainlere karşı demokrasi destanı yazdığı tarih olarak kazındı. FETÖ'nün; Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve refahına yönelik saldırısına milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde benzeri görülmemiş bir direniş gösterdi. Demokrasi adına sergilediği kararlı duruşla ülkesine sahip çıkan halkımız tek bir vücut olurken, milli iradeye de sonuna kadar bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzde vatanları için can vermiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum." TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA VE RAHMETLE ANIYORUZ Türkiye Voleybol Federasyonu'nun mesajı şu şekilde: "15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir. Bu vesile ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz." TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU: DEMOKRASİYE KAST EDEN HAİN SALDIRIYI HALKIMIZ MİLLİ İRADEYLE BÜYÜK BİR KAHRAMANLIK GÖSTEREREK ÖNLEMİŞTİR Türkiye Tenis Federasyonu'nun mesajı şöyle: "6 sene önce 15 Temmuz gecesi demokrasiye kast eden hain saldırıyı halkımız milli iradeyle büyük bir kahramanlık göstererek önlemiştir. Bu vesile ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz." FENERBAHÇE: HAİN SALDIRIYI VE BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BİR KEZ DAHA LANETLİYORUZ Fenerbahçe Kulübü'nün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı şu şekilde: "Milli iradeyi hiçe sayanların 15 Temmuz 2016'da ülkemize yönelik yaptığı darbe girişiminin 6. yılında; bu hain saldırıyı ve bu terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" diyerek ülkesi için bir dakika dahi düşünmeden kendini siper eden milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümünde bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki; 3 Temmuz'da FETÖ terör örgütüne karşı mücadelenin ilk kıvılcımını Fenerbahçe camiası yakmış; Başkanı, yöneticisi, sporcusu, taraftarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü bir bütün olarak bu alçak örgüte karşı gereken tepkiyi en güçlü şekilde vermiştir. Camiamız, her zaman olduğu gibi Atatürk'ün izinde emin adımlarla yürüyen demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yanında olacaktır." GALATASARAY: ŞEHİTLERİMİZİ BİR KEZ DAHA RAHMETLE ANIYOR, GAZİLERİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ Galatasaray Kulübü'nün mesajı şöyle: "15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." BEŞİKTAŞ: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİMİZİ SAYGI, RAHMET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ Beşiktaş Kulübü'nün mesajı şu şekilde: "Bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimizin bayramıdır 15 Temmuz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin geleceğini ve demokrasisini tehdit eden, hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimine karşı koymuştur; böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin asla bölünemeyeceğini bir defa daha tüm dünyaya kanıtlamış, bu güzel ülkenin ilelebet yaşayacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını göstermiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; kurşunlara göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı bu hain kalkışmanın 6. yılında saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. TRABZONSPOR: TÜM KAHRAMANLARIMIZI DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ Trabzonspor Kulübü'nün mesajı şu şekilde: "15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı ve minnetle anıyoruz." Demirören Haber Ajansı / Güncel Spor Güncel Haberler

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