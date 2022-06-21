TV yönetmeni 4 yaşındaki oğluyla otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

KADIKÖY'de 4 yaşındaki oğluyla yolun karşısına geçmek isteyen TV yönetmeni Alican Güven, hız yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobilin çarptığı Güven, oğlunun içinde olduğu bebek arabasını hızla iterek, yere düştü. Baba hafif yaralanırken, oğlu kazayı yara almadan atlattı. Sürücü kazadan sonra kaçtı.

Feneryolu Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü saat 16.00 sıralarında, eşi ve 4 yaşındaki oğlu Kerem ile birlikte yürüyüş yapan TV yönetmeni Alican Güven'e, yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen bir otomobil çarptı. Güven çarpmanın etkisiyle oğlunun bulunduğu bebek arabasını son anda yolun karşısına doğru iterek, yere düştü. Güven'e çarpan 34 AY 359 plakalı otomobilin sürücüsü, hızla uzaklaştı.

Hiçbir şekilde ne bana ne de bebek arabasıyla yere düşen oğluma "diye konuştu.

ARABA ÜSTLERİNDEN GEÇTİ ZANNETTİM

Demirören Haber Ajansı / Güncel