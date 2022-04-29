TV+'lılara bayram boyunca tüm kanallar açık olacak

Dijital televizyon platformu TV+, Ramazan Bayramı boyunca, TV+'ta Premium kategorisindeki kanallarda yer alan yapımları, tüm kullanıcılara açacağını duyurdu. Kanallarda gösterilecek yapımlar arasında birçok film ve belgesel yer alıyor.

TV+'ta Premium kategorisindeki tüm kanallar, 30 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında mevcut müşterilere açık olacak. Kanallarda sergilenecekler filmler arasında, 'The Lost Leonardo', 'The Postcard Killing', 'High Ground', 'The Poison Rose' gibi filmler yer alıyor.

BİRÇOK FİLM TV+ SEYİRCİSİYLE BULUŞUYOR

Bayrama özel birçok filmin mevcut kullanıcılara açılacağını belirten platform, sergilenecek yapımlar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Gösterilecek filmler arasında Leonardo da Vinci tarafından yapıldığı iddia edilen Salvator Mundi tablosunun gizemini konu edinen 'The Lost Leonardo', öldürülen kızı için adaleti sağlamak isteyen bir babanın hikayesini işleyen 'The Postcard Killing', I. Dünya Savaşı'nda keskin nişancı olarak savaştıktan sonra Kuzey Avustralya'da polis olarak yaşamını sürdüren Travis karakterini mercek altına alan 'High Ground' ve kötü alışkanlıkları sayesinde isim yapmış, artık memleketine kritik bir dava için gelen dedektifin hikayesini konu alan 'The Poison Rose' yapımları öne çıkıyor.

"Ayrıca yoksullukla mücadele etmeye çalışan bir çiftin hikayesinin yer aldığı 'All Creatures Here Below', gün yüzüne çıkmamış bir aşk hikayesini gözler önüne seren 'Ophelia', poker oyunları polis müdahalesiyle iki kişinin evlerine sığınması sonucu yarım kalan arkadaşların hikayesini anlatan 'Taksim Hold'em', İstanbul'a göç etmiş, evlere temizliğe giderek hayat mücadelesi veren iki kadını konu alan 'Toz Bezi' ve tren yolculuğunda tanışan avukat Leyla ile hemşire Canan'ın, kendi ölümünü gözleyen Yavuz ile kesişen hikayelerini konu edinen 'İşe Yarar Bir Şey' filmleri de dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.

"Belgesel tarafında ise 1992'den 2000'e kadar İngiltere Premier Ligi'nin oluşumunu ve gelişimini anlatan 4 bölümlük 'Fever Pitch: The Rise of the Premier League' TV+'ta ekran tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

TV+'TA SPOR KEYFİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Spor kanallarında ise İngiltere Premier Ligi'nde ikinci sırada yer alan Liverpool ile Şampiyonlar Ligi bileti alma mücadelesi veren Tottenham, 7 Mayıs'ta S Sport'ta kozlarını paylaşacak. Ayrıca NBA Play-Off maçları da S Sport'ta basketseverlerle buluşacak. 8 Mayıs Formula 1 Miami GP'si heyecanı da yine S Sport 2'de yaşanacak.

TV+'TA NİSAN'DA DA HEYECANLA TAKİP EDİLDİ

Nisanda TV+'ı en fazla izleyen şehirlerin başında İstanbul geldi. İstanbul'u Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Bursa, Antalya, Kayseri, Eskişehir takip etti.

Nisanda TV+'ta en çok izlenen filmler arasında The Hitman's Bodyguard'ın devam filmi olan 'Hitman's Wife's Bodyguard', kirpi Sonic'in atıldığı maceraları konu edinen ve Kirpi Sonic filminin devam halkası olan 'Kirpi Sonic 2', üstün savaş yeteneklerine sahip bir suikastçının hikayesini işleyen 'The Protege', emeklilik yıllarını geçiren Rambo'nun tekrar tehlikeli mücadelelere girişmesini anlatan 'Rambo 5: Son Kan', sevilen çizgi film karakterleri Tom ve Jerry'nin durmak bilmeyen kedi-fare savaşlarını konu alan 'Tom ve Jerry' ve adalet arayışına çıkan bir dedektif ve muhabirin yalanlar ağını ortaya çıkarmasını işleyen 'Yalanlar Şehri' yer aldı. Kaza sonucu hayatını kaybedip farklı bir bedende dünyaya geri dönen adamın hikayesini konu edinen 'Yarım Kalan Aşklar' ve gizemli bir cinayeti çözmeye çalışan başkomiser ve ekibinin hikayesini anlatan 'Bozkır' da Nisan boyunca heyecanla takip edilen dizilerin başında geldi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel