TV'de YouTube kullananlara müjde: Beklenen özellik geldi - Haberler

Son yıllarda üretilen televizyonları özel kılan detaylardan biri, Android gibi işletim sistemleriyle çalışıyor olmalarıdır. Eskiden televizyonlar sadece uydu alıcısıyla geleneksel medyanın yayınlarını izletirken, son yıllarda bu durum değişti. Artık pek çok insan dijital medyayı büyük ekranda izlemek için televizyon alıyor. Akıllı televizyon kullanıcılarının en sık ziyaret ettiği uygulamalardan biri olan YouTube TV, 5.1 ses desteği ile büyük ekranlarda daha iyi bir deneyim sunacak.

YouTube TV, 5.1 ses desteği kazanıyor

4K gibi yüksek çözünürlüklerde video izlemek bambaşka bir deneyimdir. Son yıllarda üreticiler buna odaklanıyor ve en iyi görüntüyü sunmak için yarışa gidiyor. Dolby Atmos gibi ses teknolojileri de, ekran kalitesini tamamlayan teknolojiler oluyor. Ancak YouTube'un bu zamana kadar eksik ettiği bir ses özelliği vardı. 5.1 ses desteği, TV'deki YouTube uygulamasında henüz kullanılabilir hale geliyor.

This just in ??¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦???? We know you've been waiting, and it's *finally* ready. 5.1 Audio is rolling out this week across Google TV, Android TV, and Roku devices. — YouTube TV (@YouTubeTV) June 7, 2022

Uygulama 5.1 ses sistemleriyle kullanılabilse de gerçek deneyimi sunamıyordu. Bu tamamen yazılımsal bir eksiklikten kaynaklıydı ve desteği sunulduğunda harika deneyim sunan 5.1 teknolojisinin YouTube'a nihayet geldiğini görmek sevindirici.

Eğer evinizde 5.1 surround ses sistemi varsa ve bunu YouTube'da verimli şekilde kullanmak istiyorsanız birkaç adım var. Öncelikle televizyonunuzun çok eski olmaması gerekiyor, zira YouTube'un son sürümleri sadece eski olmayan Android TV'lere yüklenebiliyor. Eğer uyumluluk ile ilgili bir sorununuz yoksa YouTube uygulamasını güncellemek ilk iş olmalı.

Güncellemeyi yaptıktan sonra ses sistemini televizyonunuza bağlamalısınız. Bunun ardından 5.1 desteği aktif olacak. Ancak her videoda bu deneyimi almanız mümkün değil. Yalnızca desteklenen videolarda 5.1 kullanılabiliyor. YouTube'daki 5.1 surround testi videolarını açarak ses sisteminin nasıl çalıştığını gözlemleyebilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel