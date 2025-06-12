Tuzluca'da Yılanların Dansı Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde iki yılanın birbirine dolanarak yaptığı hareketler, cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşlar, yılanların dans eder gibi hareketlerini izleyerek video çekti.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde iki yılanın birbirine dolanarak yaptığı hareketler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çıyrıklı köyündeki vatandaşlar, iki yılan gördü.

Vatandaşlar, yılanların birbirine dolanarak dans eder gibi yaptığı hareketleri cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

Yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak

2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Usta sanatçı Mehmet Erenler hastaneye kaldırıldı

Usta sanatçı Mehmet Erenler'den kötü haber
AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı

AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Milliler ABD'de birbirine rakip olacak

Milliler ABD'de birbirine rakip olacak
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.