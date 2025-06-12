Tuzluca'da Yılanların Dansı Görüntülendi
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde iki yılanın birbirine dolanarak yaptığı hareketler, cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşlar, yılanların dans eder gibi hareketlerini izleyerek video çekti.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde iki yılanın birbirine dolanarak yaptığı hareketler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çıyrıklı köyündeki vatandaşlar, iki yılan gördü.
Vatandaşlar, yılanların birbirine dolanarak dans eder gibi yaptığı hareketleri cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.
Yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel