Iğdır Tuzluca'da dere yatağındaki evler tehlikeyle karşı karşıya

IĞDIR - Iğdır kent merkezi ile ilçelerde 15 gündür devam eden sağanak yağış ile birlikte Tuzluca ilçesinde meydana gelen selde dere yatağındaki evler büyük tehlike taşıyor.

Iğdır'da yaklaşık 15 gündür devam eden sağanak yağış bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Iğdır Tuzluca ilçesi Yukarıda Mahallede bulunan dere ortasına geçmek için köprü yapıldı. Küçük yapılan köprü aşırı yağmur yağınca derenin dolması ile birlikte dere yatağındaki bulunan evlere su doldu. Aşırı dolan dere önündeki köprüyü patlattı. Dere kenarında evi olan Yusuf Calayır ailecek perişan olduklarını belirterek, "Bundan 15-20 yıl önce karşıdaki arsa sahibi buraya gelerek üç tane künk yaptırdı. Derer yolunu kapattı ondan da bizim evleri sel suyu bastı. Evlerimiz çoluk çocuk hepimiz perişan olduk. Dereye gereken güçlendirme yapılırsa bir şeyler olabilir. Öteki türlü tehlike olsa bile nereye gideceğiz? Gideceğimiz yerimiz olsa zaten buraya gelip burada ev yapmazdık. 5 gündür evimiz yıkılacak korkusu var. Çocuklarımız gece uykularında ürkerek kalkıyorlar" dedi.

Sel felaketinden sonra büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Abdulkerim Açil, "Selden sonra gelen giden yok. Benim zararım çok evim çökmek üzeredir. 5-6 gündür kendi evimde kalamıyorum, onun bunun evinde kalıyorum. Benim yiyeceği, çamaşır makinem, bulaşık makinem, buzdolabım her şeyim suyun altında kaldı. Tahliye için gelen giden yok, ben nereye gideceğim. Evimde yarım metreden fazla su vardı dün temizledim" dedi.

Dere yatağındaki büyük tehlike drone ile görüntülendi.