Tuzlaspor - Ümraniyespor maçında protokol tribünü karıştı - Haberler

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Tuzlaspor - Ümraniyespor maçında protokol tribünü karıştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tuzlaspor - Ümraniyespor maçında protokol tribünü karıştı

Spor Toto 1. Lig'de bu akşam oynanan Tuzlaspor-Ümraniyespor maçında hakem Onur Özütoprak'ın konuk ekip lehine verdiği penaltı kararı sonrası protokol tribünü karıştı.

Spor Toto 1. Lig'de bu akşam oynanan Tuzlaspor-Ümraniyespor maçında hakem Onur Özütoprak'ın konuk ekip lehine verdiği penaltı kararı sonrası protokol tribünü karıştı.

Tuzlaspor, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında ağırladığı Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı. Bu zorlu müsabakada dakikalar 54'ü gösterdiğinde hakem Onur Özütoprak, Ümraniye temsilcisi lehine beyaz noktayı gösterdi. 56. dakikada del Valle durumu 1-1'e getiren golü atınca protokol tribünü karıştı. Ümraniyesporlu konukların gol sevincine Tuzlasporlu yöneticiler tepki gösterince bir anda gerginlik yaşandı. Taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü. Güvenlik güçlerinin müdahalelerine rağmen olaylar yatışmayınca Çevik Kuvvet ekipleri iki grup arasına set çekti.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Tuzlaspor - Ümraniyespor maçında protokol tribünü karıştı

Tuzlaspor - Ümraniyespor maçında protokol tribünü karıştı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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