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Tuzla ve Zeytinburnu'nda Kentsel Dönüşüm Kampanyaları Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuzla ve Zeytinburnu'nda vatandaşları kentsel dönüşüm kampanyaları hakkında bilgilendirdi. İstanbul turu kapsamında yapılan bilgilendirme etkinlikleri devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm kampanyalarına ilişkin Tuzla ve Zeytinburnu'nda vatandaşların bilgilendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" ile "Yarısı Bizden" isimli kentsel dönüşüm kampanyalarının anlatıldığı İstanbul turunun devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "39 yeni bilgilendirme aracımızla 39 ilçemizde, bilgilendirme tırlarımızla Tuzla ve Zeytinburnu'nda vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Zeytinburnu İstanbul Tuzla Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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