Tuzla Tersaneler Bölgesinde Geminin Yan Yatması Sonucu Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Tuzla'daki bir tersanede Ukrayna bandıralı Elmes isimli geminin yan yatması sonucunda 46 yaşındaki işçi Vlasyuk Yevgen hayatını kaybetti. Olayda 2 işçi de yaralandı.
İçmeler Mahallesi'ndeki bir tersanede Ukrayna bandıralı Elmes isimli gemi su alması sonucu yan yattı.
İskeleye doğru kayan geminin kapağı Ukrayna vatandaşı Vlasyuk Yevgen'in (46) üzerine düştü.
Olayda Yevgen hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Yevgen'in cenazesi morga götürüldü.
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel