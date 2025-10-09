Haberler

Tuzla Tersaneler Bölgesinde Geminin Yan Yatması Sonucu Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'daki bir tersanede Ukrayna bandıralı Elmes isimli geminin yan yatması sonucunda 46 yaşındaki işçi Vlasyuk Yevgen hayatını kaybetti. Olayda 2 işçi de yaralandı.

Tuzla tersaneler bölgesinde geminin yan yatması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

İçmeler Mahallesi'ndeki bir tersanede Ukrayna bandıralı Elmes isimli gemi su alması sonucu yan yattı.

İskeleye doğru kayan geminin kapağı Ukrayna vatandaşı Vlasyuk Yevgen'in (46) üzerine düştü.

Olayda Yevgen hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Yevgen'in cenazesi morga götürüldü.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze teşekkürü

Trump kameralar önünde teşekkür etti: Erdoğan inanılmaz bir iş çıkardı
13 ilimiz kabusu yaşıyor! Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler

Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaydan önce video çektiği mesai arkadaşını çöp kamyonunda katletti

Bir gün önce video çektiği arkadaşını çöp kamyonunda katletti
13 ilimiz kabusu yaşıyor! Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler

Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.