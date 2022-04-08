Tuzla Piyade Okulu'nda korkutan yangın (2) - Haberler

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Tuzla Piyade Okulu'nda korkutan yangın (2)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Tuzla Piyade Okulu'nda korkutan yangın (2)

MSB: HAYATINI KAYBEDEN VE YARALANAN BULUNMAMAKTATuzla Piyade Okulu yerleşkesinde bulunan 41'inci Bakım Onarım Müdürlüğü Ar-Ge bölümünde yer alan mühimmat deposunda saat 02.00 sularında meydana gelen patlamayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama yapıldı.

MSB: HAYATINI KAYBEDEN VE YARALANAN BULUNMAMAKTA

Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde bulunan 41'inci Bakım Onarım Müdürlüğü Ar-Ge bölümünde yer alan mühimmat deposunda saat 02.00 sularında meydana gelen patlamayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü Ar- Ge binasında, 8 Nisan tarihinde bir patlama meydana gelmiş ve yangın çıkmıştır. Yangına müdahale edilmiş ve söndürülmüştür. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır" denildi.

ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Araştırma Geliştirme, Mühimmat, Piyade, Tuzla, Güncel, Haberler

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