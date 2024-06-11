Tuzla Piyade Okulu arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Tuzla Piyade Okulu arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, çalılık ve ormanlık alanda 4 hektara yayılmıştı.
Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tuzla İstasyon Mahallesi'nde D-100 kara yolu yanındaki Tuzla Piyade Okulu arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çalılık ve ormanlık alanda 4 hektara yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.