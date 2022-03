'TUZLA KARİYER VE İSTİHDAM BULUŞMALARI'NDA ENGELLİ BİREYLERE İŞ İMKANI

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (TUZKAM) tarafından sektördeki öncü 10 firmanın insan kaynakları departmanlarının katılımı ile ' Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları'nın 10'uncusu gerçekleştirildi. TUZKAM ile Tuzla İŞKUR iş birliğiyle başta Tuzla olmak üzere Gebze- Kocaeli ve yakın çevrelerde faaliyet göstermekte olan sektördeki öncü firmaların insan kaynakları departmanlarının katılımı ile gerçekleşen program engelli vatandaşların istihdamı edilmesini hedefliyor.

Tuzla'da gerçekleşen İstihdam Fuarının engelli bireylerin, hayatlarını idame ettirebilmeleri, sosyal ve gündelik hayata adapte olabilmeleri ve istihdam oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, '1200'e yakın engelli kardeşimiz sistemimizde CV'leri ile varlar. Onları işverenlerle buluşturuyoruz. Şu an da 200-250'ye yakın kişiyi istihdam etmek gibi bir hedefimiz var' dedi.

'BURADAKİ AMACIMIZ BALIK TUTMAYI ÖĞRETMEK'

İş bulma konusunda işverenlere iş arayanları buluşturduklarını ama bu defa özel vatandaşlarını buluşturduklarını söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 'Buradaki amacımız hani balık tutmayı öğretmek denir ya onu gerçekleştirmek. Biz aslında her zaman vatandaşlarımıza her türlü yardım ve imkanlarımızı seferber edip onlarla birlikte her şeyi paylaşma düşüncesiyle hareket ediyoruz. Engelli vatandaşlarımız için en önemli şey onların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, hayatlarını idame ettirebilmeleri, hayata ve sosyal hayata adapte olabilmek için iş sahibi olmaları ve kendi imkanlarını karşılayacak kadar gelir elde edebilmeleridir. Biz de bugün burada firmalarımızla beraber onları buluşturuyoruz. 1200'e yakın engelli kardeşimiz sistemimizde CV'leri ile varlar. Onları işverenlerle buluşturuyoruz. Şu an da 200-250'ye yakın kişiyi istihdam etmek gibi bir hedefimiz var. Dördüncüsünü yapmış olduğumuz istihdam fuarıyla da tüm engelli bireylerimizi Tuzla'mızdaki iş yerlerin ihtiyaçlarını ve iş arayan arkadaşlarımızın da arayışlarını birlikte buluşturarak iş sahibi yapmaya gayret ediyoruz' dedi.

'İKİ TANE ÇOCUK OKUTUYORUM, İŞ BULAMIYORUM'

Yüzde 59 KOAH hastası olan Ahmet Ali Doğan iş bulmak amacıyla Gebze'den Tuzla'daki fuara geldi. Doğan fuarın çok güzel bir hizmet olduğunu belirterek, 'Gebze'den geliyorum. Engelli emekliyim ama engelli şartlarında iş bulmak biraz zor. Gittiğiniz zaman senden normal insan statüsünden daha fazla iş bekledikleri için zorlanıyorsunuz. Ben yüzde 59 KOAH hastasıyım nefes nefese kalıyorsun çalışamıyorsun şartların daha iyi olması lazım. İki tane çocuk okutuyorum iş bulamıyorum. İş bulamadığın zaman da insan sosyal hayattan kopuyor. Çocuğuna bir para veremiyorsun, eşine yardımcı olamıyorsun, faturalarını ödemekte zorlanıyorsun, verdikleri 2,5 lira işte buralarda böyle akşama kadar geziyorsunuz İŞKUR'ların kapısında. Ben ilk defa geldim buraya ama çok güzel bir hizmet. Öbür türlü gidiyorsun firmaların kapısına iş var mı diye soruyorsun. En azından burada işveren ya da vekilleri seni değerlendirip iş bulma imkanınızı oluşturuyor' şeklinde konuştu.