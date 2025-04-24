Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde Patlama: 5 Yaralı

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki katı atık depolama tankında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisinde bulunan katı atık depolama tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın şiddetiyle tankın duvarı çökerken, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.