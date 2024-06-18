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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde Fabrikada Yangın Çıktı

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İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangın, bitişikteki fabrikalara ve ormanlık alana da sıçradı.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Geniş bir alana kurulu fabrikada etkili olduğu belirtilen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki bazı fabrikalara ve ormanlık alana da sıçradı.

İstanbul'daki çok sayıda ilçe ile Kocaeli'den sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İstanbul İtfaiye Tuzla Olay İstanbul Ekonomi Güncel Haberler

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