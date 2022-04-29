Son dakika haberleri: İSTANBUL-TUZLA'DAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesinde meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesinde meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerine intikal ettiği belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel