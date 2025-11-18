Tuzla'daki Huzurevi Yangınında Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi
Bosna Hersek'in Tuzla kentindeki huzurevinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı. Yangında yaralananlardan ikisinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Yangının, kablo arızasından kaynaklandığı belirtildi.
Bosna Hersek'in Tuzla kentindeki huzurevinde 4 Kasım'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.
Tuzla Üniversitesi Sağlık Kliniğinden yapılan yazılı açıklamada, 4 Kasım akşamı kentteki huzurevinde çıkan yangında yaralananlardan 2'sinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Huzurevindeki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, kliniğin yoğun bakım bölümünde yangında yaralanan 2 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Tuzla'daki huzurevinde 4 Kasım'da çıkan yangında yaklaşık 40 kişi yaralanmış, yangının huzurevi sakinlerinin kaldığı odada, yatak ile duvar arasında sıkışan, fişe takılı radyo kablosunun kısa devre yapması sonucu çıktığı bilgisi paylaşılmıştı.