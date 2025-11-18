Haberler

Tuzla'daki Huzurevi Yangınında Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

Güncelleme:
Bosna Hersek'in Tuzla kentindeki huzurevinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı. Yangında yaralananlardan ikisinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Yangının, kablo arızasından kaynaklandığı belirtildi.

Bosna Hersek'in Tuzla kentindeki huzurevinde 4 Kasım'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.

Tuzla Üniversitesi Sağlık Kliniğinden yapılan yazılı açıklamada, 4 Kasım akşamı kentteki huzurevinde çıkan yangında yaralananlardan 2'sinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Huzurevindeki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, kliniğin yoğun bakım bölümünde yangında yaralanan 2 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Tuzla'daki huzurevinde 4 Kasım'da çıkan yangında yaklaşık 40 kişi yaralanmış, yangının huzurevi sakinlerinin kaldığı odada, yatak ile duvar arasında sıkışan, fişe takılı radyo kablosunun kısa devre yapması sonucu çıktığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
