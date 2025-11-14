Haberler

Tuzla'daki Huzurevi Yangınında Ölü Sayısı 15'e Yükseldi

Güncelleme:
Bosna Hersek'in Tuzla kentindeki huzurevinde 4 Kasım'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Yangının nedeninin, yatak ile duvar arasında sıkışan fişe takılı radyo kablosunun kısa devre yapması olduğu belirtildi.

Bosna Hersek'in Tuzla kentindeki huzurevinde 4 Kasım'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.

Tuzla Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 4 Kasım akşamı kentteki huzurevinde çıkan yangında yaralananlardan 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, böylelikle yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği kaydedildi.

Olay yeri incelemesinin tamamlandığına işaret edilen açıklamada, yangının huzurevi sakinlerinin kaldığı odada, yatak ile duvar arasında sıkışan, fişe takılı radyo kablosunun kısa devre yapması sonucu çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, detaylı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
