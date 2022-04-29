Tuzla'daki fabrika yangınını incelemek üzere müfettiş görevlendirildi

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın, Tuzla'da bir boya fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangınla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdiği bildirildi.

Ekiplerin süreci sahada yakından takip ettiği kaydedildi.