Tuzla'daki fabrika yangınında ölen 2 işçinin cenazesi Giresun'da defnedildi

TUZLA, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangında ölen 3 işçiden Turgay Tüney ve Mustafa Öztürk'ün cenazeleri, memleketleri Giresun'da toprağa verildi.

İstanbul'dan alınan Turgay Tüney'in cenazesi, Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Çalca köyüne getirildi.

Tüney için Mevlana Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Tüney'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Mustafa Öztürk için ise Tirebolu ilçesine bağlı Karademir köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Öztürk'ün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

Orhanlı Ortamahalle Atayolu Caddesi'ndeki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında önceki gün çıkan yangında 3 işçi yaşamını yitirmiş, 15 işçi hafif yaralanmıştı.