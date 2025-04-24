Tuzla'daki Arıtma Tesisinde Çökmeye İlişkin İnceleme Başlatıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuzla'daki Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen çamur silosunun çökmesiyle ilgili inceleme başlattı. Ekipler, çevreye yayılan atıkların önlenmesi için tedbirler alıyor.
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuzla'daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesisindeki çamur silosunda meydana gelen çökmeyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ekiplerin ivedilikle bölgeye yönlendirildiği belirtilerek şu açıklama yapıldı:
"Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi'ne ait arıtma tesisindeki çamurun depolandığı siloda meydana gelen çökmenin ardından Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri ivedilikle bölgeye yönlendirilmiştir. Silodan çevreye yayılan atıkların bölgede bulunan dere yatağına karışmaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Olaya ilişkin inceleme başlatılmıştır."