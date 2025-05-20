Tuzla'daki Akaryakıt İstasyonunda Yangın Çıktı

Tuzla'daki Akaryakıt İstasyonunda Yangın Çıktı
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Tuzla'da bulunan bir akaryakıt istasyonunun market kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Tuzla'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aydınlı Mahallesi Dersaadet Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun market kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yakıt tanklarının olduğu kısma sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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