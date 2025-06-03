Tuzla'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında dördü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
Tuzla'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde 05 AB 193 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen 34 LAU 721 plakalı servis minibüsüne çarptı. Servis minibüsü de 34 CAJ 866 plakalı otomobile çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin çarptığı ışıklarda bekleyen servis minibüsünün de önündeki otomobile çarpması yer alıyor.