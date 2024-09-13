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Tuzla'da Zincir Markete Ait Sevkiyat Kamyonunda Yangın Çıktı

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Tuzla'da bir zincir markete ait sevkiyat kamyonunun ön kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda araçta hasar meydana geldi.

Tuzla'da zincir markete ait sevkiyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydıntepe Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde Kadıköy istikametine ilerleyen 34 BDK 928 plakalı, bir zincir markete ait sevkiyat kamyonunun ön kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü aracı durdururken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel

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