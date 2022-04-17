TUZLA'DA YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUKLAR AYNI SOFRADA BULUŞTU

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Tuzla'da yetim ve öksüz çocuklar aynı sofra etrafında buluştu. Tuzla'da gelenek haline gelen 'Bizim Çocuklarımız' iftar programında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 30 yıllık geleneği devam ettirdiklerini ifade ederek, 'Aynı sofralarda, iftarlarda, yemeklerimizi, ihtiyaçlarımızı soframızı paylaşıyoruz. Aslında biz burada en önemlisi yüreklerimizi tokuşturuyoruz, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz' dedi.

Tuzla Belediyesi tarafından 30 yıldır geleneksel olarak gerçekleştirilen 'Bizim Çocuklar ile İftar' programı Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Programa Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve eşi Ferahil Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı ile çok sayıda yetim ve öksüz çocuk katıldı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yılın her günü takipleri yapılan çocuklar iftar programı öncesinde Tuzla Belediyesi Ramazan Karavanı eşliğinde kukla ve illüzyon gösterileri ile eğlendiler. İftar sonrasında ise protokol, tek tek masaları gezerek çocuklar ile kısa sohbetler etti. Ayrıca Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı'na bağışta bulunan yardımseverlere hediye paketi takdim etti.

'PANDEMİ SONRASINDA İFTAR SOFRALARINDA BULUŞABİLİYORUZ'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Değerlerimiz çok büyük. Biz öyle bir medeniyetin evlatlarıyız ki, böylesine güzel sofralarda Rabbim bizlere buluşmayı nasip ediyor. Öncelikle Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Rabbim 2 yıllık bir pandemi sonrasında bizleri aynı masalarda buluşmayı nasip etti. 2 yıllık pandemi döneminde hayatımız değişti, yaşama tarzımız değişti. Eğitimden sağlığa, iletişimden alışverişe kadar her şey değişti. Dolayısı ile buluşmalarımız ve organizasyonlarımızda değişti. Ramazan'daki iftar sofralarımızı yapamamıştık, şimdi artık pandemi sonrasında yeni normalleşme ile iftar sofralarında buluşabiliyoruz' dedi.

'YÜREKLERİMİZİ TOKUŞTURUYORUZ, KARDEŞLİĞİMİZİ PEKİŞTİRİYORUZ'

Yardımlaşmanın ve dayanışmanın öneminde değinen Başkan Yazıcı, 'Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği ve Peygamber efendimizin sünnetinde bize daima söylemiş olduğu her zaman vermek, yardımlaşmak, paylaşmak ve dayanışmak çok kıymetlidir. Öyle bir medeniyetin evlatlarıyız ki Peygamber efendimiz bir yetimdi ve öyle bir medeniyet ortaya koydu ki yetimin başını okşayan bütün herkese belki de ettiği dualar ile bizi de bugünlere kavuşturdu. Aslında toplumda yapılması gereken, en önemli yapılması gereken şey, iyilik yapmayı, yardım etmeyi, dayanışmayı ve tüm toplumdaki unsurların bazen bizim de bir gülüşe, bir sevgiye bir iyiliğe ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüzde aslında toplumdaki herkesin birbirine ihtiyacı olduğunu iyi düşünerek bizim birbirimizle çok ciddi dayanışmamız lazım. Ramazan bu vesilelerden bir tanesi. Aynı sofralarda, iftarlarda, yemeklerimizi, ihtiyaçlarımızı soframızı paylaşıyoruz ama aslında biz burada en önemlisi yüreklerimizi tokuşturuyoruz, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz' diye konuştu.

'BENİ EN ÇOK BİR ÇOCUĞUN GÜLÜMSEMESİ MUTLU EDER'

Tuzla Kaymakamı Ali Akça,? Bana sorsalar ki dünyada sizi en çok ne mutlu eder diye. Bu sorunun bende tek cevabı vardır. Bir çocuğun yüzündeki gülümsemedir. Bunun tam tersi de geçerlidir. En fazla ne üzer diye sorsalar bir çocuğun mahzun olması, üzüntülü olması ve üzgün olmasıdır. O yüzden hele hele bu çocuk yetim, öksüzse, bu çocuğun üzgün olması bir toplumun en büyük vebalidir, en büyük üzüntüsü ve sıkıntısıdır? dedi.