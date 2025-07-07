Tuzla'da Yangın: İtfaiye Müdahale Etti, Can Kaybı Yok

Tuzla'da Yangın: İtfaiye Müdahale Etti, Can Kaybı Yok
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Tuzla'da, plastik ve yanıcı maddelerin bulunduğu bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında ölen ya da yaralanan olmadı.

TUZLA'da plastik ve yanıcı maddelerin bulunduğu iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Tepeören Mahaallesi, Eski Edirne Asfaltı'na büyük tonajlı araçların yıkandığı iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre; iş yerindeki yanıcı ve plastik malzemeler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede alevler iş yerinin büyük kısmını kaplarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, iş yeri çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında iş yerinde hasar oluştu. Ekipler, yangınla ilgili çalışma başlatırken iş yerinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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