Tuzla'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

TUZLA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Tuzla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik bir ihbarı değerlendiren polis, 'torbacı' olarak adlandırılan bir şüphelinin evine operasyon düzenledi. Aydınlı Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Y.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Daha önce hakkında 9 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli, gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 43,6 gram metamfetamin, 14,5 gram bonzai, 1,4 gram esrar, 22 uyuşturucu hap, hassas terazi, 13 bin TL, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli Y.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.